Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, делясь собственным видением основных событий. Главным информационным поводом стал поджог православным фанатиком ККТ «Космос», еще больше «огня» в ленты новостей добавил уральский депутат и клоун Анатолий Марчевский, потребовавший запретить фильм Стивена Кинга. Также эта неделя запомнилась историей учительницы, избивавшей приемную дочь. Подробности – в традиционном обзоре нашего агентства.

Событие недели

4 сентября Екатеринбург попал в федеральную повестку из-за 39-летнего царебожника Дениса Мурашова, который поджег киноконцертный театр «Космос». Мужчина на УАЗе с газовыми баллонами и полупустыми бочками с бензином врезался в здание ККТ, бросил во входную группу коктейль Молотова и скрылся. После инцидента он обратился в больницу в связи с ожогами, где его и задержали полицейские. Выяснилось, что в августе уралец, состоящий на учете у психиатра, участвовал в митинге против фильма «Матильда» и таран «Космоса» в Екатеринбурге совершил, предположительно, с этой же целью. По факту ЧП возбудили уголовное дело, 6 сентября Мурашова отправили в СИЗО до 3 ноября, ему предъявили обвинение. Сейчас прокуратура дает оценку вероятному избиению силовиками православного фанатика.

Арест Мурашова

ЧП вызвало широкий общественный резонанс, многие провели параллели с инцидентом 31 августа, когда неизвестные забросали студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге коктейлями Молотова. В словесную перепалку поэтапно включились общественные движения (среди них – «Царский крест», активисты которого положили начало борьбе с фильмом «Матильда»), Екатеринбургская епархия, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Наталья Поклонская и режиссер «Матильды» Алексей Учитель. Последний по факту экстремистских действий противников «Матильды», премьера которой еще даже не состоялась, направил заявление главе ФСБ. В Кремле назвали уродливыми проявлениями атаки на кинотеатры за показ «Матильды».

Заявление недели

Директор Екатеринбургского цирка, клоун, депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Анатолий Марчевский на этой неделе огорошил всех критикой фильма по роману Стивена Кинга «Оно», и потребовал запретить киноленту показывать в кинотеатрах.

На пресс-конференцию он попытался объяснить, чем ему не угодил фильм, но аргументы по большей части были странные. Марчевский заявил, что клоун – это герой, которому доверяют дети, они любят его и прислушиваются к его мнению. Также он неоднократно повторил, что есть святые вещи, на которые нельзя покушаться: помимо клоунады, это еще и церковь. «Я бы мог провести аналогию с другим фильмом, вы сами догадаетесь, с каким», – сказал г-н Марчевский, явно намекая на истерию вокруг еще не увидевшего света фильма «Матильда».

Скандал недели

В Первоуральске следователи разбираются в истории об истязании семилетней девочки, над которой оформила опекунство местная учительница. Факты издевательства приемной матери над девочкой вскрылись случайно – в Сеть попало видео, где женщина хлестала девочку ремнем. Когда силовики нагрянули с проверкой в дом учительницы, то обнаружили ребенка в синяках и тут же инициировали процесс по изъятию малышки.

Выяснилось, что приемная мать девочки избивала ее систематически. Женщина жила одна, собственных детей у нее никогда не было, между тем оформить опеку над ребенком затруднительно даже тем супружеским парам, у кого уже есть положительный опыт воспитания своего ребенка и чье материальное положение считается более благополучным. Поэтому множество вопросов возникает и к должностным лицам, которые принимали решение о передаче девочки первоуральской учительнице.

Видео недели

В Екатеринбурге состоялся судебный процесс по «делу первоклашек». В суд с иском обратилась женщина, чья дочь не смогла попасть в гимназию №99 из-за сбоя на сайте госуслуг. Зато не менее 21 ребенка были зачислены, потому что их родители оформили временную прописку в районе нахождения гимназии. Истица пыталась доказать, что прописка фиктивная и подала в суд на родителей, вовремя подсуетившихся, а заодно и на гимназию, требуя исключить первоклассников и зачислить в первый класс ее дочь. Но суд отказал истице, поскольку в законе нет разницы между временной и постоянной пропиской. А пока нет доказательств фиктивной прописки, говорить о нарушении закона либо чьих-нибудь прав не приходится.

Дело первоклассников

Истица намерена оспаривать решение суда. Представители же поступивших детей объяснили, что оформить временную прописку в районе гимназии № 99 их вынудили сложные жизненные обстоятельства, и многим даже пришлось мириться с бытовыми неудобствами. Стоит добавить, что по итогам рассмотрения дела судья сделала неожиданный ход, направив в ПДН материалы на истицу, ребенок которой не посещает школьные занятия, хотя школьное образование в России считается обязательным.

Фото недели

Фотографии обгоревшей входной группы ККТ «Космос» в Екатеринбурге облетели все ведущие российские и мировые СМИ после атаки на учреждение православного фанатика, который врезался в объект на УАЗе и бросил в него коктейль Молотова. К счастью, пожарные быстро ликвидировали возгорание. В настоящее время сумма ущерба уточняется.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

Первоуральцам раздали бесплатные лекарства. А потом предупредили: «возможно, они опасны» (ФОТО). / 16 сентября в Екатеринбург прилетает Алексей Навальный. / В Свердловской области приближается день тишины. Читать дальше

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