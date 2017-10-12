Потолок на голову или копейки в обмен на квартиру: тысячи свердловчан ждут новой госпрограммы по расселению из ветхого жилья

Месяц назад в России должны были ликвидировать аварийный жилой фонд: 1 сентября 2017 года истекал срок действия программы по его расселению. Власти регионов обязаны были к этой дате построить новые дома для жильцов ветхих бараков или выдать им денежные компенсации на покупку другого жилья, а аварийные многоквартирники снести. Согласно данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в Свердловской области с начала действия программы расселения ветхого и аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 года) должно было быть ликвидировано 287,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья. И региону почти удалось справиться с программой – на 1 сентября 2017 года, когда она была де-юре завершена, де-факто оказались расселены 97,8% домов. Что, в общем, неплохо. Свердловская область не вошла в почетный список субъектов РФ, которые справились с программой на 100% (в перечень, кстати, вошли 52 региона), но и не стала одним из тех шести субъектов, которые программу провалили, переселив меньше 80% домов. Свердловская область оказалась в числе 24 российских регионов-«хорошистов».

Значит ли это, что на Среднем Урале не осталось ветхого и аварийного жилья? Конечно, нет. Расселяли за казенный счет только дома, признанные подлежащими сносу до 1 января 2012 года. Но и после этой даты в негодность приходили все новые и новые многоквартирники. Причем с пугающей скоростью. Если верить данным все того же Фонда содействия реформированию ЖКХ, после 1 января 2012 года в Свердловской области признано аварийным 379,31 тысячи квадратных метров жилья.

Кстати, возможно, что новых аварийных домов, признанных таковыми после 2012 года, так много как раз из-за того, что их искусственно поддерживали в состоянии условной пригодности. Известно: чтобы дом признали аварийным, нужно, чтобы общий процент износа конструкций в здании был выше 70%. Но если одну из них отремонтировать, например, подлатать кровлю, процент износа может упасть ниже предельной планки, и тогда дом можно не расселять. Подобные факты в городах Свердловской области нередки – многие дома, которые по-хорошему нужно было сносить, оказывались в программе по капремонту. Так было, например, с двухэтажной «деревяшкой» на улице Латвийской в Екатеринбурге или с домом на улице Энтузиастов, в котором на спящих людей обрушилась несущая стена.

При этом «халявная» программа по расселению на дома, чье обветшание было искусственно приторможено, уже не распространяется, поскольку они были признаны таковыми после условленной даты. «Если дом признали аварийным, государство вовсе не обязано предоставлять тебе новую квартиру. В этом случае собственнику выплачивается только выкупная цена в аварийном доме, в течение суток он обязан покинуть помещение. О стоимости квартиры в таком доме вы догадываетесь. За эти деньги даже комнату не купить. Да, есть те, кто попал под отдельный закон – это жители домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Им давали новые квартиры метр в метр. Те, что признаны позже этой даты, под этот закон не попадают. Только если человек проживает по договору соцнайма, ему должны предоставить квартиру. Если приватизирована – то нет», – ранее говорил в интервью «Новому Дню» и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Действительно, сейчас те, кто выступают за признание своих домов аварийными, оказывают себе же медвежью услугу: получить взамен хотя бы пригодные для существования и при том бесплатные квадратные метры они, скорее всего, не смогут (исключение составляют те, что попадут в локальные программы развития территорий – когда застройщики выкупают землю вместе с жилыми постройками, обязуясь расселить людей в новое жилье).

Только в этом году президент России Владимир Путин на майском заседании Госсовета РФ дал поручение правительству страны разработать новую госпрограмму переселения из ветхого и аварийного жилья. Но она должна будет заработать – в лучшем случае – с 2019 года. «Владимир Путин дал поручение правительству, скорее всего, это уже будет новое правительство в следующем году после выборов президента, к июлю подготовить новый закон и новую нормативную базу, поэтому важно услышать видение решения этой сложной проблемы от субъектов», – ранее сказал РИА Новости глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

При этом надо понимать, что и после начала действия программы может пройти несколько лет, прежде чем каждый конкретный аварийный дом расселят. Предыдущая программа по ликвидации ветхого жилфонда шла почти десять лет, при этом домов, претендующих на снос, в ней было существенно меньше. Так что в ближайшие годы свердловским властям придется разгребать проблемы людей, живущих в рушащихся домах, а падающие на голову потолки могут стать .

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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