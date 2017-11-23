Фонд ЖКХ: Свердловская область не выполнила программу расселения аварийного жилья (ИНФОГРАФИКА)

Свердловская область оказалась в списке регионов, которые не смогли выполнить к 1 сентября программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоги исполнения программы по регионам подвели сегодня в Фонде содействия реформированию ЖКХ. По данным фонда, в полном объеме программу переселения и целевые показатели выполнили 58 субъектов РФ.

Свердловская область оказалась среди тех 25 регионов, которые в сроки не уложились. Программа расселения трущоб здесь выполнена на 90,7%, кроме того, 5 домов остаются на контроле. Отметим, что все остальные регионы УрФО, включая не слишком благополучную в экономическом отношении Курганскую область, с задачей справились.

Напомним, реализация программы по переселению из ветхого жилья в Свердловской области обросла многочисленными скандалами. В Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в новый дом с разграбленными квартирами. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за срыв программы в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в дом без канализации. Такая же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили квартиры с плесенью и без водоснабжения.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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