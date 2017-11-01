«Христа распинают вновь» в Опере: за постановкой присмотрит консультант от РПЦ (ФОТО)

В Екатеринбургском театре оперы и балета сегодня презентовали самый масштабный проект за последние годы – оперу «Греческие пассионы» по библейскому сюжету. В спектакле будут образы Христа и Иуды, а к его созданию привлекли представителя РПЦ, чтобы не было скандалов как с «Тангейзером». Но представитель Епархии признался, что пока он ничего не делает. Всероссийскую премьеру назначили на 19-22 апреля 2018 года.

Как ранее писал РИА «Новый День», в основе оперы «Греческие пассионы» – роман «Христа распинают вновь», либретто создано композитором Богуславом Мартину и греческим писателем Никосом Казандзакисом. Действие происходит в греческой деревеньке, где ставят евангельские «Страсти», а на роли Христа и Иуды выбраны местные жители. И библейская история повторится не только на сцене: исполнитель роли Иуды убьет исполнителя Христа за то, что тот помогал людям.

Сегодня в Екатеринбургском театре состоялась лишь презентация проекта: прессе показали эскизы костюмов, будущую сценографию и рассказали почему в принципе для постановки была выбрана такая непростая тема.

«Этот спектакль – продолжение темы тревоги, которая была начата нами в 2014 году оперой «Сатьяграха», продолжена в 2016 году оперой «Пассажирка». Три оперы объединены темой противостояния злу, темой человеческого характера. Каждая эта опера – первая постановка в России. Над каждой работала одна команда. Но «Греческие пассионы» – самый масштабный проект за всю историю нашего театра», – рассказал сегодня директор театра Андрей Шишкин.

За тем, как работает постановочная команда – дирижер Оливер фон Дохнаньи и режиссер Тадэуш Штрасбергер – следит представитель РПЦ. К созданию «Греческих пассионов» театр привлек консультации игумена Вениамина (Райникова), секретаря епархиального совета Екатеринбургской епархии. Но пока для него особой работы нет.

«Это единственный случай, когда так широко наша культура прибегает к церкви для консультации. Это то, чего нам в обществе не хватает. Диалог – это лучший способ жить в мире и согласии, – отметил сегодня игумен Вениамин. – Решение оперы интересное и требует внимательного отношения со всех сторон. Ведь трудно ставить что-то о христианской культуре, не находясь внутри нее. Но моя задача – ничего не делать. Потому что если совесть молчит, значит все хорошо. И пока я просто потираю руки, потому что все, что происходит с постановкой – все хорошо».

Режиссер Тадэуш Штрасбергер, который ставил в Екатеринбурге нашумевшие оперы «Сатьяграха» и «Пассажирка», рассказал, что в «Греческих пассионах» будет что-то от двух предыдущих его работ.

«Сатьяграху» мы ставили с чистого листа, там не было четкого сюжета и мы многое заполняли сами. В «Пассажирке» была четкая реалистичная история, была документальность. А в «Греческих пассионах» есть и определенный мотив, сюжет, все прописано до слова. Но в музыке есть 16 таких мест, которые соединяют сцены между собой, и их мы заполним глубоким смыслом. Попробуем по-новому раскрыть каждого героя – раскрыть так, как нельзя раскрыть через текст, но можно через музыку», – отметил Тадэуш Штрасбергер.

Добавим, что премьера «Греческих пассионов» состоится только 19-22 апреля. Но уже сегодня в фойе театра заработала тематическая выставка. Зимой в театре пройдет сценическая читка романа «Христа распинают вновь» – чтобы подготовить зрителя к непростой теме оперы. А в марте усилиями Оливера фон Дохнаньи театр устроит концерт из двух произведений Богуслава Мартину. Также до премьеры проект презентуют в Москве.

Напомним, ранее Екатеринбургский театр оперы и балета выпустил мировую премьеру оперы «Сатьяграха» про жизнь Ганди, а также впервые в России поставил оперу «Пассажирка» про узницу Освенцима. После таких премьер о Екатеринбургском театре заговорили во всем мире.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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