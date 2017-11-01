«Убитые улицы», шантаж богачей и политические распри: чем прославилась Екатеринбургская гордума за 230 лет (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга сегодня открылась выставка, посвященная 230-летнему юбилею городской думы. Экспозиция состоит из исторических документов и архивных фотографий, которые рассказывают о перипетиях политической и хозяйственной жизни города дореволюционной эпохи. Как в то время собирали деньги на ремонт дорог, почему горожане были против строительства театра, и как дума боролась с губернаторами, рассказал РИА «Новый День» старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Владимир Микитюк.

Городская дума отсчитывает свою историю с 1787 года, после того как Екатеринбург получил статус города по распоряжению императрицы Екатерины Второй. Изначально в органе представительной власти работали шесть гласных (аналог сегодняшних депутатов), которые собирались несколько раз в месяц и решали вопросы городского устройства, иногда засиживаясь до утра. Правда, власть их продлилась недолго – после того, как Екатеринбург стал горнозаводским городом, управление над ним взяли горные чиновники. Поэтому выставка в музее истории Екатеринбурга в основном посвящена периоду с 1872 по 1919 годы – самый расцвет деятельности дореволюционной думы. К достижениям той эпохи относят создание первого общегородского банка, открытие учебных заведений, появление городской системы здравоохранения. И, конечно же, битвы за благоустройство и внешний вид Екатеринбурга.

Например, уже в то время существовало выражение «убитая улица». Правда, означало оно вовсе не разбитую дорогу, а наоборот, дорогу, покрытую мелким камнем, вбитым в землю. Но интенсивное движение по улицам уничтожало такое «покрытие» за один-два года, поэтому в конце XIX века в Екатеринбурге остро встал вопрос о мощении дорог. Как водится, денег на это не хватало, поэтому городским властям приходилось идти на разные ухищрения.

«Все понимали, что нужно мостить дороги, но откуда брать деньги? Городской глава Илья Симанов пытался предпринять такую операцию. На тот момент в распоряжении города был благотворительный капитал имени купца Петрова – более 400 тысяч рублей предназначалось на строительство детского приюта. Городской глава хотел забрать часть этой суммы на благоустройство дорог. Часть гласных с ним согласилась, но другие воспротивились, ведь это было нарушением закона, нарушением духовного завещания. Кончилось тем, что юристы написали протест, и деньги были сохранены за приютом», – привел пример Владимир Микитюк.

Сбор денег на благоустройство вообще носил специфический характер. По словам историка, городские проблемы часто решались за счет привлечения средств богатых горожан. Причем процесс напоминал пускание шапки по кругу. Если городской глава был заинтересован, чтобы в городе был построен какой-то объект, он начинал опрашивать своих родственников, знакомых, компаньонов. Иногда гласные, которые, например, занимали руководящие должности в банках, уговаривали купцов пожертвовать деньги городу. Торговцам деваться было некуда, в конце концов, им нужно было брать займы в тех же самых банках. Разговоры о финансах носили кулуарных характер и редко озвучивались на заседаниях думы. Но благодаря такому ненавязчиво-принудительному сбору денег в Екатеринбурге, например, появилась первая паровая водокачка, обеспечившая пригодную питьевую воду для горожан, был построен Макаровский мост.

Кстати, появление одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга, здания Оперного театра, тоже связано с неуемной энергией одного городского главы. Александр Обухов возглавлял екатеринбургскую думу с 1908 по 1917 годы, и его часто упрекали в том, что он работал без определенного плана. Если к нему приходила идея, он тут же принимался ее воплощать.

«Так было со строительством городского театра, сейчас это здание Театра оперы и балета. Дума очень долго пробивала финансирование на стройку. В конце концов, в 1903 году выбрали проект инженера Владимира Семенова, который был реализован только в 1912 году, и за это время сильно изменился. Для города это было эпохальное строительство, такого высотного здания из бетона и железных конструкций в Екатеринбурге еще не было. Тогда была и критика, многие считали, что новый театр станет не по карману городскому бюджету, ведь придется содержать не только огромное здание, но и театральную труппу. Неслучайно, как только театр построили, первым дело городская дума его заложила. Но в итоге город получил одно из самых лучших провинциальных театральных зданий, которое потом досталось советской власти», – рассказал Владимир Микитюк.

Были в дореволюционной думе и политические распри. «Протесты были связаны с персонами. Например, кого-то выбирают в городскую думу в качестве гласного, а кто-то из губернской управы считает, что человек не соответствует должности и отказывается утверждать решение думы. Так было с городским головой Ильей Симановым. Он отработал два срока, и дума большинством поддержала его избрание на третий срок, но новый губернатор опротестовал решение. Дума хоть и пыталась биться, но сверху тоже сказали «нельзя». Тогда дума избрала еще одного гласного из своей среды, Казанцева, но и он не угодил вышестоящему начальству. Кончилось тем, что губернатор своей волей назначил городским главой горного инженера Черкасова, но он проработал несколько месяцев и скончался, он был уже очень пожилым человеком. Потом уже появилась другая компромиссная фигура», – отметил собеседник агентства.

Кроме подлинных исторических документов и неожиданных историй о становлении городской власти посетители музея смогут познакомиться с «Книгой почетных горожан Екатеринбурга», изданной специально к юбилею. Сегодня она была презентована на открытии выставки. Также к праздничной дате городская дума выпустит фильм и памятную медаль, которая будет вручаться за значительный вклад в развитие уральской столицы. Помимо этого, ЕГД устроит 19 ноября торжественный прием в честь 230-летия с фуршетом и концертной программой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

«Ситуация печальная»: депутатам показали «Титановую долину», которой не хватает 13 млрд рублей (ФОТО). / В ЦПКиО запретили запускать квадрокоптеры без разрешения администрации. / Жительница Тавды зарезала мужа на глазах двух маленьких детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»