Экс-советник свердловского губернатора пообещала «проломить голову» журналистам (АУДИО)

Лилия Долганова, ставшая недавно героем слуха «Нового Дня» в связи со своими долгами, позвонила в редакцию агентства и пообещала вместе с бойцами полиции нанести визит, а затем и увечья корреспондентам. Мы публикуем аудиозапись громкого заявления.

Экс-советник губернатора угрожает журналистам пробить головы

Гнев госпожи Долгановой был вызван сообщением от 1 ноября о том, что скандально известные супруги Олег и Лилия Долгановы снова залезли в крупные долги. На этот раз бывшая подруга жены бывшего свердловского губернатора Александра Мишарина заняла порядка 10 миллионов рублей на открытие ресторана паназиатской кухни в торговом центре «Мытный двор». Возвращать потраченное Лилия Аликовна по традиции не торопится, ссылаясь якобы на то, что заведение до сих пор не вышло на уровень прибыли и вообще – какие деньги, на дворе кризис и стыдно быть столь мелочными.

Эта информация от слухмейкеров была дополнена напоминанием о шлейфе финансовых проблем четы Долгановых. В открытых источниках встречаются упоминания о признании Лилии банкротом, а журналисты-старожилы сразу вспомнили о долгах по зарплате, сопровождавших агонию телекомпании «10 канал» под руководством бизнесвумен. Это не помешало ей в апреле 2010 года стать советником губернатора Александра Мишарина. Сообщений о каких-то успехах на этом поприще в открытом доступе найти не удается.

РИА «Новый День» будет следить за успехами Лилии Аликовны в новом качестве ресторатора. Надеемся, что в региональном главке области не оставят без внимания информацию о намерении госпожи Долгановой втянуть сотрудников свердловской полиции в мероприятие по «проламыванию голов». Все, кто желает сообщить новые интересные факты о деятельности госпожи Долгановой, могут сделать это по каналам обратной связи, указанным ниже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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