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NewDayNews.ru

Четверг, 2 ноября 2017, 11:38 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

Онлайн-технологии в производстве переживают бум, утверждают провайдеры. Владельцы крупных компаний со своих смартфонов следят и управляют сварщиками у станков, водителями длинномеров в пути и автоматикой на объектах.

Внедрение современных технологий связи во все производственные циклы продемонстрировали журналистам руководители крупнейшего в России завода труб в пенополиуретановой изоляции. Эта самая энергоэффективная на сегодня технология изоляции водоводов и теплотрасс применяется в строительстве, коммунальном хозяйстве, нефтегазовой отрасли. В Екатеринбурге, например, трубы с ППУ использованы при реконструкции Центрального стадиона.

Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

Полевской завод полеполиуретановой изоляции внедряет новые технологии связи с 2012 года.

«Беспроводная связь сегодня стабильней, чем проводная, поэтому у нас все резервные каналы – мобильные. На уличном оборудовании стоят специальные термостойкие симки, они стабильно работают при температуре за -50 по Цельсию. В охранных пультах тоже симки – так надежней», – рассказал заместитель генерального директора завода Виталий Жук.

Он продемонстрировал журналистам основные возможности пакета услуг «Контроль кадров», внедренного на заводе. Например, за каждым рабочим местом руководитель может наблюдать с экрана смартфона в режиме онлайн. Либо вывести архивную запись. «Мегафон» через свое ПО предоставил клиенту высокоростной доступ к серверу с записями камер наблюдения.

Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

Точно так же, со смартфона или планшета, директор завода и его заместители контролируют всю логистику предприятия. Компания выдает своим сотрудникам симки, подключенные к системе «Контроль кадров», и отслеживает перемещения людей в реальном времени. Для передачи данных о позиционировании по станциям и сигналу GSM достаточно даже сети 2G. Руководство всегда в курсе, где подчиненный, даже если он отклонился от запрограммированного маршрута в зоне слабого приема сигнала.

Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

«Вот конкретно сейчас у нас на севере сотрудник тендерного отдела, в Воркуте, смотрите. Я могу прямо сейчас ему написать сообщение. Мы стали применять эту услугу, когда начали уходить от услуг логистических компаний и приобрели свои машины для доставки некоторых грузов. Реально экономим на амортизации, на топливе. Обычное дело, когда водители сливают топливо, берут сторонние грузы. В отличие от трекеров в машинах тут симка всегда с человеком, и я могу посмотреть, где он конкретно в данный момент. Мы тратим на оплату этого пакета «Мегафону» в разы меньше, чем выкладывали бы за подобные издержки. Плюс удобный интерфейс для коммуникации», – пояснил Виталий Жук.

По данным компании «Мегафон», ежемесячно к пакету «Контроль кадров» подключаются два десятка уральских коммерсантов.

Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Пульт охраны с симкой "Мегафона"
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)
Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 02.11.17

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