Уральские заводы экономят на логистике за счет тотальной слежки за рабочими (ФОТО)

Онлайн-технологии в производстве переживают бум, утверждают провайдеры. Владельцы крупных компаний со своих смартфонов следят и управляют сварщиками у станков, водителями длинномеров в пути и автоматикой на объектах.

Внедрение современных технологий связи во все производственные циклы продемонстрировали журналистам руководители крупнейшего в России завода труб в пенополиуретановой изоляции. Эта самая энергоэффективная на сегодня технология изоляции водоводов и теплотрасс применяется в строительстве, коммунальном хозяйстве, нефтегазовой отрасли. В Екатеринбурге, например, трубы с ППУ использованы при реконструкции Центрального стадиона.

Полевской завод полеполиуретановой изоляции внедряет новые технологии связи с 2012 года.

«Беспроводная связь сегодня стабильней, чем проводная, поэтому у нас все резервные каналы – мобильные. На уличном оборудовании стоят специальные термостойкие симки, они стабильно работают при температуре за -50 по Цельсию. В охранных пультах тоже симки – так надежней», – рассказал заместитель генерального директора завода Виталий Жук.

Он продемонстрировал журналистам основные возможности пакета услуг «Контроль кадров», внедренного на заводе. Например, за каждым рабочим местом руководитель может наблюдать с экрана смартфона в режиме онлайн. Либо вывести архивную запись. «Мегафон» через свое ПО предоставил клиенту высокоростной доступ к серверу с записями камер наблюдения.

Точно так же, со смартфона или планшета, директор завода и его заместители контролируют всю логистику предприятия. Компания выдает своим сотрудникам симки, подключенные к системе «Контроль кадров», и отслеживает перемещения людей в реальном времени. Для передачи данных о позиционировании по станциям и сигналу GSM достаточно даже сети 2G. Руководство всегда в курсе, где подчиненный, даже если он отклонился от запрограммированного маршрута в зоне слабого приема сигнала.

«Вот конкретно сейчас у нас на севере сотрудник тендерного отдела, в Воркуте, смотрите. Я могу прямо сейчас ему написать сообщение. Мы стали применять эту услугу, когда начали уходить от услуг логистических компаний и приобрели свои машины для доставки некоторых грузов. Реально экономим на амортизации, на топливе. Обычное дело, когда водители сливают топливо, берут сторонние грузы. В отличие от трекеров в машинах тут симка всегда с человеком, и я могу посмотреть, где он конкретно в данный момент. Мы тратим на оплату этого пакета «Мегафону» в разы меньше, чем выкладывали бы за подобные издержки. Плюс удобный интерфейс для коммуникации», – пояснил Виталий Жук.

По данным компании «Мегафон», ежемесячно к пакету «Контроль кадров» подключаются два десятка уральских коммерсантов.

Пульт охраны с симкой "Мегафона"

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 02.11.17

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