На Кузбассе воруют пыль, на кондитерских фабриках – мешки с сахаром. Эксперты оценили ущерб от «несунов» на крупных российских предприятиях

Ущерб от преступных действий сотрудников крупных российский предприятий может достигать 10% от их ежегодной прибыли. Такие данные представил пресс-секретарь информационного проекта «Региональные инвестиции» Олег Морковник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема хищений на крупных предприятиях страны обусловлена не только большими объемами производства, отмечает Морковник, но и спецификой. Зачастую коммерческую ценность представляет не только готовая продукция, но и сырье, полуфабрикаты, а порой и отходы промышленной деятельности. Наличие криминального и теневого спроса на продукцию дополнительно мотивирует «несунов» и мошенников. По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, в группе риска находятся компании с численностью сотрудников свыше 5 тысяч человек.

«Кражи порой носят трагикомичный характер, – говорит Морковник. – На АвтоВАЗе, например, сплавляли ворованные запчасти по ливневой канализации. Другие «умельцы» прятали различные комплектующие за фальшстенкой грузовика. Еще одни вывозили в мешках с мусором спецодежду. На одном из горнодобывающих предприятий сделали подкоп и своровали… буровую установку. На кондитерских фабриках перебрасывают через забор мешки с сахаром и конфетами. А на шахте «Первомайская» (Кузбасс) в течение полугода воровали инертную пыль – ее накопилось 124 тонны».

По словам Морковника, среднестатистическое производственное преступление выглядит так: с момента принятия на работу воришки до совершения им первого хищения проходит менее двух лет. Более чем в половине случаев ущерб остается не возмещенным. Около 10 % случаев воровства обнаруживаются случайно.

В ответ российские предприятия начали практиковать новые методы работы с воровством. Так, «Сибирская угольная энергетическая компания» создала горячую линию: по телефону, с помощью обычной или электронной почты можно сообщить о фактах хищений. За квартал на линию поступает порядка полусотни сообщений. Росатом также призывает сотрудников рассказывать о случаях воровства, коррупции, мошенничества и схемах «белых воротничков». Для предотвращения хищений и повреждений телефонного кабеля «Ростелеком» запустил специальную программу, которая включает в себя оптимизацию систем мониторинга и контроля за состоянием сооружений связи. На АвтоВАЗе установили комплексное видеонаблюдение, на контрольно-пропускном пункте – специальное устройство, которое сканирует автомобили. А на ливневых канализациях установили решетки. На одном ювелирном заводе выпускают стенгазеты, в которых рассказывают про вымышленных сотрудников завода, которых якобы с позором уличали в воровстве и увольняли. Там же предотвращать кражи помогают подставные сотрудники, которых в каждом подразделении по 2-3 человека.

«Не нужно думать, что проблема «несунов» – только российская, не нужно ссылаться на наш менталитет, – говорит Олег Морковник. – В ряде западных стран мошенники наносят не меньший урон. Изменить нравственные устои нечестных работников предприятия вряд ли смогут, а вот защититься от них можно. Чем российские компании и занялись всерьез, применяя современные практики и технологии».

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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