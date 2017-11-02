«Сотрудник Генпрокуратуры» помог свердловской пенсионерке снять проклятие вуду за 2,5 млн рублей

Свердловская пенсионерка заплатила 2,5 млн рублей, чтобы с нее сняли проклятие, наложенное с помощью куклы вуду. По крайней мере, сама женщина была уверена, что платит за это. История ее началась с того, что пенсионерка услышала рекламу экстрасенса на радио. Женщина, у которой есть родственник-алкоголик, решила вылечить его с помощью магии, и обратилась к ведуну Мирославу. Она перевела ему 150 тысяч, после чего экстрасенс пропал. Разумеется, никого не вылечив.

Зато через некоторое время пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем Генпрокуратуры Москвы. Сотрудник ведомства рассказал свердловчанке, что колдун, к которому она обращалась ранее, умер в перестрелке, а в подвале его дома правоохранители нашли 26 кукол вуду с именами и фамилиями. Причем, по словам следователя, 25 из 26 человек, чьи ФИО значились на магических куклах, уже умерли. Осталась одна она, а потом Генпрокуратура намерена ее защитить. Правда, для этого женщине надо было обратиться к старцу Матвею, с которым ее и связал сотрудник ведомства.

Новый «помощник» свердловской пенсионерки рассказал о том, что проклятие, хоть и сильное, можно снять, но нужны будут свечи из Иерусалима, которые дороги, а еще золотая икона, каких в мире осталось семь штук.

Но и здесь пенсионерке не повезло. Через некоторое время с ней связался тот же «следователь Генпрокуратуры» и сообщил печальную новость – старец Матвей умирает, он в коме, у него идет пена изо рта, а икона, с помощью которой он снимал проклятие, почернела. Но сотрудники ведомства все равно хотят передать икону пенсионерке – только перевозка стоит дорого, потому что она золотая, а, значит, нужна охрана. С женщины попросили 380 тысяч рублей, а еще посоветовали связаться с неким отцом Онуфрием, который должен был познакомить свердловчанку с деталями «спецоперации» по передаче иконы. Этому человеку пенсионерка перевела еще 280 тысяч рублей.

Наконец, настал день, когда машина с иконой и вооруженной охраной выехала к свердловчанке. Но и тут приключилось несчастье – из-за плохой погоды автомобиль попал в ДТП, погибли перевозивший икону отец Георгий и водитель, а еще двое охранников оказались в тяжелом состоянии в реанимации. Машина была разбита, свечи испорчены, икона – тоже. За все три пункта с женщины взяли еще 248 тысяч рублей.

Но и на этом мошенники, похоже, нащупавшие золотую жилу, не остановились – ей вновь позвонили «из Генпрокуратуры», объяснив, что часть денег ей вернут, но поскольку на базу данных ведомства была совершена хакерская атака, один из платежей «потерялся», потому надо перевести еще 300 тысяч.

Проблема в том, что у женщины кончились деньги, все, что можно было продать, было продано, все, у кого можно было занять, в новых ссудах пенсионерке отказывали, в том числе кредитные организации. В общей сложности гражданка перечислила на счета мошенников с богатой фантазией 2,5 млн рублей за четыре года, пишет издание «Новый Качканар». По данным журналистов, об истории женщины полицейские узнали после того, как она написала письмо президенту Владимиру Путину – почему она не пошла напрямую к правоохранителям, непонятно. Хотя местные СМИ уточняют, что еще в 2014-м она, заподозрив неладное, приходила в отделение, ей посоветовали больше не разговаривать с «экстрасенсами» и другими сомнительными личностями, а главное – не переводить никому деньги. Но та к совету не прислушалась.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе полиции Качканара, сейчас по всем этим эпизодам возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». «Жертвой не установленных пока злоумышленников стала местная жительница 1940 года рождения. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личности и привлечение к ответственности подозреваемых. Сотрудники МО МВД России «Качканарский» настоятельно рекомендуют гражданам не переводить денежные средства незнакомым людям, никому не предоставлять ПИН-коды и прочие реквизиты от своих банковских карт, а также избегать контактов с подозрительными лицами», – сказали агентству в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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