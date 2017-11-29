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Среда, 29 ноября 2017, 09:34 мск

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В Уголовный кодекс предложили включить наказание для экстрасенсов, магов и чародеев

В Уголовный кодекс предложили включить наказание для экстрасенсов, магов и чародеев

В Государственную думу РФ в ближайшее время будет направлен законопроект, предполагающий внесение в Уголовный кодекс отдельного наказания для экстрасенсов, магов и чародеев. Автором инициативы стал парламентарий – единоросс Сергей Вострецов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации федеральных СМИ, речь идет о внесении поправок в статью 159 УК РФ «Мошенничество», а если быть точнее – добавлением седьмого пункта, в котором будет прописан состав этих деяний. Под статью подпадут чародеи, маги, экстрасенсы, а также религиозные организации. «Церковь – это не целительная организация. Не надо путать вопросы веры и вероисповедания с чудесами. Давно уже никто не ходит по воде, не оживляет мертвых», – приводит слова депутата «Интерфакс». Также Вострецов предлагает дополнить ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» для борьбы с незаконной деятельностью тех экстрасенсов, которые занимаются вымогательством.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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