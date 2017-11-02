Бабушкина нашла у Сергина скрытые мотивы для борьбы за права первоклассников 

Заксобрание Свердловской области окончательно отклонило законопроект Екатеринбургской гордумы о преимущественном зачислении в школы некоторых льготных категорий учащихся – детей-сирот, детей-инвалидов, детей, имеющих родителей-инвалидов.

Депутаты от «Единой России» заявили автору проекта, «пенсионеру» Дмитрию Сергину, что его предложение противоречит федеральному законодательству, а этот вопрос находится в компетенции Госдумы. За то, чтобы отклонить законопроект, проголосовали 33 депутата.

Добавим, спикер заксо Людмила Бабушкина заявила, что она поняла, почему Дмитрий Сергин так упорно настаивал на рассмотрении своей инициативы, а не ждал, пока заксобрание доработает его и внесёт в Госдуму. «Я раньше удивлялась, почему такой грамотный человек, как вы, настаивает на этом, а потом поняла. Потому что сейчас автором являетесь вы, а если заксобрание внесет инициативу в Госдуму, то авторами будем уже мы. Это не государственный подход», – упрекнула она, после чего Сергин сразу покинул зал заседания.

Напомним, законопроект, автором которого является депутат ЕГД и кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров Дмитрий Сергин, рассматривался профильным комитетом уже несколько раз, но на пленарное заседание вынесен впервые. Суть предложенных Сергиным изменений заключается в том, что в первую очередь в первые классы должны зачисляться дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды или дети, имеющие родителя-инвалида.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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