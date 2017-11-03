Иностранца-охранника, убившего свою соотечественницу за золото и смартфон, осудили на 15 лет (ФОТО)

В Екатеринбурге суд признал виновным 29-летнего Миробида Норкулова, который летом прошлого года убил свою знакомую соотечественницу и выкинул тело в лесу. Женщина работала мойщицей в ресторане, а Норкулов трудился там же охранником и решил похитить у нее золото и телефон. Суд отправил мужчину на 15 лет в колонию строгого режима.

Напомним, в середине августа 2016 года в полицию Екатеринбурга поступило заявление об исчезновении 55-летней гражданки среднеазиатской республики, которая работала мойщицей посуды в ресторане на проспекте Ленина. Родственники сообщили, что у нее не было поводов для внезапного отъезда без предупреждения. Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

В сентябре 2016 года в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был установлен 28-летний мужчина, также уроженец среднеазиатской республики, который был причастен к исчезновению женщины. Выяснилось, что женщина была жестоко и расчетливо убита. 28-летнего Миробида Норкулова задержали.

Следствием и судом установлено, что Норкулов был хорошо знаком с потерпевшей, поскольку работал охранником в том же ресторане, где она трудилась посудомойкой. Он знал, что у женщины есть золотые украшения и иное ценное имущество, и захотел всем этим завладеть.

«12 августа 2016 года под надуманным предлогом он пригласил ее в квартиру на улицу Ботаническая – по месту своего проживания. На свою беду женщина согласилась. К месту работы гражданки злоумышленник подъехал на своем автомобиле, на котором они в дальнейшем приехали на улицу Ботаническая. Находясь в квартире, злоумышленник сперва стал распивать спиртное со своей жертвой, а затем хладнокровно ее задушил. В дальнейшем он похитил имевшиеся при ней золотые изделия (цепочку, кольцо, серьги, браслеты) и смартфон, причинив потерпевшей общий ущерб на сумму около 70 тысяч рублей. С целью сокрытия убийства подсудимый вывез тело потерпевшей в лесной массив на окраине Екатеринбурга, где оно и было в последующем обнаружено следственно-оперативной группой. Похищенные у женщины украшения злоумышленник сдал в разные ломбарды, выручив за них несколько десятков тысяч рублей», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Собранные следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны Свердловским областным судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему уроженцу одной из среднеазиатских республик. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбойным нападением». Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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