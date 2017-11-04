«Автомобилист» проиграл «Магнитке» в овертайме

Екатеринбургский «Автомобилист» завершил домашнюю серию поражением от магнитогорского «Металлурга». В очередном «уральском дерби» подопечные Владимира Крикунова снова упустили победу в овертайме. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» удачно начал игру с «Магниткой», переживающей не лучшие времена в связи со сменой тренера. Первый период прошел под диктовку хозяев, что отразилось на табло – нападающий екатеринбургской команды Евгений Чесалин на девятой минуте забил шайбу. После перерыва «Автомобилист» продолжал уверенно атаковать, но «Металлург» неожиданно перехватил инициативу и сравнял счет. Антон Шенфельд в контратаке сумел переиграть вратаря екатеринбуржцев Владимира Сохатского. А уже к 30-й минуте гости вырвались вперед, реализовав большинство. Шайбу забросил Денис Кокарев. Но игроки «Автомобилиста» показали характер и ответили голом Александра Торченюка в равенстве. На протяжении третьего периода на табло сохранялся счет 2:2, хотя «Металлург» все же имел небольшой перевес по опасным моментам. В овертайме победа досталась гостям, решающую шайбу забил Андрей Чибисов.

«Автомобилист» набирает одно очко, но после двух поражений кряду опускается на 5 место в Восточной конференции КХЛ. Следующие игры команда проведет на выезде в Нижнем Новгороде с «Торпедо», в Череповце с «Северсталью», в Риге с местным «Динамо» и в Москве со «Спартаком».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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