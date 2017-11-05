В Екатеринбурге эвакуировали четыре торговых центра (ФОТО)

В Екатеринбурге очередная волна эвакуаций торговых центров из-за звонков о минировании. Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, пожарные машины, полиция и «Скорая помощь» стоят около ТЦ «Кристал» и «Лимеранс» на улице Малышева и ТЦ «Бум» на улице Вайнера. Людей возле зданий практически нет.

В соцсетях пользователи сообщают, что также эвакуирован ТЦ «Сила Воли», расположенный на улице Толмачева.

В ГУ МВД по Свердловской области обещают прокомментировать ситуацию позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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