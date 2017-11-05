«Опасных предметов не обнаружено»: полиция прокомментировала эвакуацию нескольких ТЦ в Екатеринбурге

Полиция завершила проверку торговых центров, из которых пару часов назад были эвакуированы посетители. Причиной эвакуации вновь стали ложные сообщения о бомбах. К настоящему моменту ТЦ продолжают работу в обычном режиме.

«В полицию Екатеринбурга поступили сообщения о нахождении потенциально опасных предметов в ряде объектов города. В результате проведения необходимого комплекса мероприятий бесхозных и опасных предметов не обнаружено, учреждения возобновили работу в обычном режиме», – прокомментировали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Отметим, что известно как минимум о пяти «заминированных» зданиях в Екатеринбурге. Очевидцы сообщали, что пожарные машины, полиция и «Скорая» были стянуты к магазину «Золотое яблоко» (находится в торгово-офисном центре «Кристалл») и ТЦ «Лимеранс» на улице Малышева, ТЦ «Бум» на Вайнера и ТЦ «Сила Воли» на Толмачева. Ранее также был эвакуирован мебельный центр «Гулливер».

Напомним, предыдущие атаки телефонных террористов нанесли городу ущерб более 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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