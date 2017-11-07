В Нижнем Тагиле пропал 15-летний школьник

В Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнего школьника Алексея Думачева, который пропал накануне днем. Он ушел гулять 6 ноября, но до сих пор не вернулся.

Мальчик был одет в синюю куртку, синие штаны, серые кроссовки. Под курткой серая кофта с капюшоном. Волосы русые, рост 173 см. Особая примета – хромает.

«Мы все глубоко шокированы пропажей Алексея. Мальчик во всех отношениях положительный, позитивный, из благополучной семьи, успевает в учебе, участвует в олимпиадах. Кажется, такое могло случиться с кем угодно, но не с ним. Очень беспокоимся за Алексея и надеемся на благополучный исход ситуации», – рассказала порталу «Тагил-сити» директор гимназии №18 Людмила Щербачева.

Фото со страницы Алексея «ВКонтакте».

Нижний Тагил, служба информации

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