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После десяти дней поисков пропавшего подростка в Нижнем Тагиле в СК возбудили дело об убийстве

После десяти дней поисков пропавшего подростка в Нижнем Тагиле в СК возбудили дело об убийстве

В Нижнем Тагиле возбуждено дело об убийстве пропавшего 15-летнего подростка Алексея Думачева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» СО СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила сегодня возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Как сообщил замруководителя СО Сергей Соседков, поиски подростка и оперативно-разыскные мероприятия будут продолжаться, однако на данный момент следствие склоняется к версии, что парня, скорее всего, нет в живых.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнего школьника Алексея Думачева. Он ушел гулять 6 ноября, но до сих пор не вернулся.

Мальчик был одет в синюю куртку, синие штаны, серые кроссовки. Под курткой серая кофта с капюшоном. Волосы русые, рост 173 см. Особая примета – хромает.

«Мы все глубоко шокированы пропажей Алексея. Мальчик во всех отношениях положительный, позитивный, из благополучной семьи, успевает в учебе, участвует в олимпиадах. Кажется, такое могло случиться с кем угодно, но не с ним. Очень беспокоимся за Алексея и надеемся на благополучный исход ситуации», – рассказала порталу «Тагил-сити» директор гимназии №18 Людмила Щербачева.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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