Пропавший в Тагиле подросток мог сбежать с девушкой из Томска, розыск продолжается (ФОТО)

Полиция продолжает поиски подростка из Нижнего Тагила Алексея Думачева, который ушел из дома еще 6 ноября. На данный момент появилась информация, что молодой человек может передвигаться по России автостопом – похожего подростка видели тормозящим машину. Также с Думачевым может быть 15-летняя Александра Быканова из Томска, которая ушла из дома 15 ноября.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнего школьника Алексея Думачева. Он ушел гулять еще 6 ноября, но до сих пор не вернулся. Он учился в гимназии №16 Нижнего Тагила и всегда характеризовался положительно.

Ранее следствие склонялось к версии, что парня, скорее всего, нет в живых. СУ СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила 17 ноября даже возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Однако после этого появились новые данные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, у оперативников имеется информация, что подросток передвигается автостопом, может находиться в сопредельных регионах. Не исключено, что вместе с молодым человеком путешествует его знакомая – 15-летняя Александра Быканова, уроженка Томска, сбежавшая из дома 15 ноября.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Если похожий молодой человек останавливал вашу машину, а возможно, вы его подвозили, сообщите об этом в органы внутренних дел. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Алексея Думачева, просьба позвонить в отдел полиции № 16 Нижнего Тагила по телефонам: (3435) 97-64-25, 97-64-02 или 02.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Напомним приметы юноши: на вид 15 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет: куртка с капюшоном темно-синего цвета, брюки синего цвета, кроссовки серые с белой подошвой. У несовершеннолетнего с собой был рюкзак в клетку зеленого цвета. Также при себе Алексей имел деньги, документы, планшет, телефон и зарядное устройство.

Фото – Tagilcity.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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