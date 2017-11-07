Доклад за минуту: свердловское правительство перешло на новый формат работы

Правительство Свердловской области начало ставить рекорды по скорости принятия решений. Сегодняшнее заседание, на котором кабмин рассмотрел 32 вопроса, завершилось всего за полчаса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый докладчик успел уложиться в одну минуту, максимально кратко пересказывая содержание своего документа. Никаких подробностей, обоснований принятия решений и тем более бюджетных цифр на заседании правительства больше не называют.

Так, например, постановление по нормативам формирования расходов на содержание органов МСУ предлагалось «принять в соответствии с законом». Распределение субсидий муниципалитетам на организацию школьного питания было принято «в рамках областной программы». Министр Юрий Биктуганов только уточнил, что документ необходим для проведения закупочных процедур до конца этого года. Также неизвестным остался размер дополнительных субвенций дошкольным учреждениям на выплату зарплаты педагогам. От министра последовало объяснение, что финансирование нужно увеличить в связи с введением дополнительных 4 тысяч мест в детсадах области.

Содержание других постановлений кратко: с 1 января 2018 года материнский капитал можно будет использовать на оплату газификации домов; принят новый порядок использования средств регионального фонда капремонта для сноса или реконструкции многоквартирного дома; социальная поддержка беженцев из Украины продлена до конца 2018 года; создана рабочая группа для привлечения частного капитала для строительства школ.

Кроме того, кабинет министров утвердил повышение должностных окладов в управлении делами губернатора и правительства Свердловской области. Управившись с рутинными вопросами, Евгений Куйвашев попросил остаться своих заместителей и представителей аппарата правительства. Но самая интересная часть заседания прошла за закрытыми дверями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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