Директор Музея ИЗО объяснил, почему на выставки запрещен вход мамам с колясками

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг Музея изобразительных искусств, куда накануне не пустили молодую маму с коляской. Девушке предложили взять ребенка на руки, а коляску сдать в гардероб, но молодая мама предпочла уйти и написать в соцсетях гневный пост, который подхватили многие СМИ. Директор музея Никита Корытин лично объяснил – почему нельзя приходить в музей с коляской.

Пост екатеринбурженки Юлии Коган накануне стал поводом для публикаций в некоторых СМИ и вызвал настоящий скандал на «Фейсбуке». Девушка рассказала, что ее не пустили с коляской в Музей ИЗО на Воеводина, 5.

«Вчера нас не пустили с коляской в музей изобразительных искусств на Воеводина. Возмущена и отказываюсь жить по правилу «родила-сиди дома» или «таскай на руках спящего ребёнка в зимнем комбинезоне по музею». Как будем менять реальность?», – написала Юлия Коган.

Подобные посты про музеи Екатеринбурга, в которые не пускают мам с колясками, появляются на «Фейсбуке» регулярно. Обычно администрация предлагала решать этот вопрос индивидуально – обращаясь заранее для проведения экскурсий. Но на этот раз скандал вышел в публичную плоскость. Одни комментаторы предлагали автору поста сидеть дома с ребенком и никуда не выходить, другие ругали администрацию музея, которая не додумалась обустроить все для молодых матерей с детьми.

Чтобы поставить точку в скандале, директор Музея ИЗО Никита Корытин на своей странице в «Фейсбуке» объяснил – почему в музей нельзя пройти с коляской.

«Да, имев подобные ситуации в прошлом, мы сочли это единственно возможным вариантом посещения музея с такими малышами (с ребенком на руках или в слинге): у нас нет удобных переходов, лифтов или каких-либо других удобств, чтобы мама с коляской могла безопасно передвигаться между этажами музея. Это здание спроектировано в 1984 году, и эта возможность не была предусмотрена архитектором. Сейчас это памятник архитектуры, в котором какие-либо серьезные изменения практически невозможны, – написал Никита Корытин. – …Самой Юлии Коган я, конечно, с одной стороны могу принести извинения, но, с другой стороны, – я предлагаю, как и после предыдущих ситуаций, стать инициативной мамой с конструктивной позицией – мы можем организованно принять группу мам с такими маленькими детьми, заранее спланировав эту экскурсию, имея слинги или волонтеров, которые помогут Вам перемещать коляску по лестницам – если Вам некому более помочь. Но это не обычное посещение, нам в силу ограниченности возможностей необходимо спланировать его заранее».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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