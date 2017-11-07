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Вторник, 7 ноября 2017, 14:18 мск

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Екатеринбург

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В уставе Екатеринбурга запишут сроки выборов в случае досрочной отставки Ройзмана

В уставе Екатеринбурга запишут сроки выборов в случае досрочной отставки Ройзмана

Мэрия Екатеринбурга предложила очередные поправки в устав города. Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, изменения нужны для приведения документа в соответствие с федеральными законами, то есть формально они «технические», передает корреспондент РИА «Новый День».

Так, например, одной из поправок предлагается установить сроки проведения выборов главы Екатеринбурга – председателя думы в случае досрочного прекращения его полномочий. По ФЗ-67 эти сроки определяются как полгода с момента отставки мэра. Стоит отметить, что полномочия Евгения Ройзмана на посту градоначальника истекают в сентябре 2018 года.

Кроме того, в уставе предлагается закрепить за городской счетной палатой право вносить в думу проекты муниципальных актов. Еще одно важное изменение связано с уточнением сроков вступления в силу отдельных решений. Нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус муниципальных организаций, а также соглашения между структурами муниципальной власти, начинают действовать сразу после опубликования в СМИ. А изменения устава Екатеринбурга, меняющие структуру органов МСУ (за исключением правок, принятых для соответствия федеральным законам), вступают в силу с новым созывом городской думы.

Напомним, последняя «техническая» редакция устава города затянулась в думе на два месяца. Оппозиционные депутаты упорно не хотели принимать решение по отмене обязательных публичных слушаний в ряде случаев, но под давлением администрации города и прокуратуры спорная поправка прошла при итоговом голосовании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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