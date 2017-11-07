Уральские прокуроры запретили продавать журавля и чайку по сети

Свердловские прокуроры потребовали прикрыть сайт по продаже краснокнижных животных. Некто пытался выручить деньги за двух редких птиц – журавля «Красавка», птицы «Китайская чайка».

Природоохранные прокуроры обнаружили сайт с информацией о продаже дистанционным способом животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации: журавля «Красавка», птицы «Китайская чайка». «При этом доступ к интернет-ресурсам был свободный, объявления регулярно обновлялись, их ежедневно просматривали сотни пользователей интернета», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с заявлением о признании информации о продаже журавля «Красавка» и птицы «Китайская чайка» на страницах интернет-сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Суд иск поддержал, информацию о продаже птиц из публичного доступа убрали.

Несколько лет назад на Урале произошла скандальная история, связанная с продажей краснокнижных птиц. Житель Нижнего Тагила подобрал раненого сокола-сапсана, выходил его, а затем разместил объявление о продаже. Неработающий 36-летний мужчина и его жена на дороге между поселками Серебрянка и Синегорский заприметили хищную птицу, которая не могла взлететь из-за поврежденного крыла. Супруги забрали птицу домой и принялись выхаживать: соорудили вольер, кормили курятиной и пытались лечить. Однако содержание хищника оказалось накладным, через три недели мужчина решился на продажу. Объявление заметили сотрудники природного парка «Река Чусовая», где потерялся сокол. Сотрудники парка убеждали мужчину просто передать им сокола, однако тот все же настоял на продаже.

В итоге мужчину судили по ч.1 ст.258.1 УК Российской Федерации («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу»).

Екатеринбург, служба информации

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