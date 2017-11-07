Рейв и рэп-баттл в стиле 90-х устроят в Ельцин-центре (строго 18+)

В Ельцин-центре снова пройдет культурный фестиваль «Остров 90-х», который в этом году приурочили ко Дню рождения центра. Главным событием станет многочасовой рейв электронной музыки и рэп-баттл, на который пустят только совершеннолетних. Также будет работать барахолка, где можно вспомнить, как одевались люди почти 30 лет назад.

Фестиваль «Остров 90-х» впервые прошел в Ельцин-центре в прошлом году, хэдлайнером тогда стала группа «Мумий Тролль» и билеты на мероприятие разобрали за 30 минут. В этом году «Остров» приурочили ко Дню рождения Ельцин-центра – он пройдет 25 ноября с 13 до 22 часов. Но больших звезд не приглашают.

Главным станет многочасовой рейв в память о знаменитой Gagarin Party. В 1990-е появилось много новой музыки, но главной была электроника, которая фонтанировала идеями и бесперебойно поставляла новых героев.

«Отдавая дань уважения знаменитым фестивалям 90-х, на «Острове 90-х» мы проведем рейв, который объединит екатеринбургских музыкантов – Electrodepot, Daniel Noier, InLensk, Славу Душина – и российских гуру электронной сцены, получивших признание на Западе еще в 90-е, – «Новых композиторов» и Solar X. Все это в сопровождении визуального шоу на огромном экране, в котором примет участие один из лучших московских видеохудожников Вадим Эпштейн, – такого Екатеринбург еще не видел», – рассказывает куратор музыкальной программы фестиваля Денис Бояринов.

Будут на «Острове 90-х» и ультрамодные рэп-баттлы. Участвуют – рэперы российской баттл-лиги Slovo, объединяющей исполнителей от Москвы до Дальнего Востока. Словесные битвы лучших уральских баттл-МС по итогам сезона-2017 будет судить жюри из приглашенных экспертов – известных музыкантов и телеведущих. Вход на баттлы – строго по паспортам. Тех, кому еще нет 18-ти, не пропустят.

В программе «90-е: двойной портрет» звездные семейные пары – журналисты, политики, бизнесмены, писатели – расскажут о своих девяностых. Какими они встретили и запомнили это время? Как одевались, что ели, что читали, что слушали, на что надеялись? На площадке книжного магазина «Пиотровский» известные ведущие радио- и телепрограмм Екатеринбурга устроят интерактивную реконструкцию знаменитых российских телешоу 1990-х, пользовавшихся бешеной популярностью, – «Любовь с первого взгляда», «12 злобных зрителей» и «Про это». Также на «Острове» будет работать книжная ярмарка, фудмаркет, корнер с пластинками от виниловых магазинов города. Фэшн-корнеры и фотоплощадки тоже будут посвящены воспоминаниям о 90-х. Гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе на лучший образ в стиле тех лет. Победителя ждет главный приз – поездка в Москву на двоих с посещением Музея современного искусства «Гараж».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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