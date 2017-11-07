В Екатеринбурге рядом с больницей найден мертвый мужчина. СК начинает проверку

Тело мужчины было обнаружено сегодня вечером рядом с ЦГБ №24 в Рижском переулке в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области со ссылкой на и.о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району г. Екатеринбург Артёма Повереннова.

«По факту смерти мужчины организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будет не только выясняться точная причина смерти гражданина, но и даваться оценка своевременности оказания необходимой помощи данному гражданину, скончавшемуся в непосредственной близости от медицинского учреждения», – говорится в релизе ведомства.

Фото с сайта ЦГБ №24

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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