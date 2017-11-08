Горздрав проводит проверку по факту смерти мужчины возле больницы №24

Управление здравоохранения Екатеринбурга проводит служебную проверку по факту вчерашнего инцидента у ЦГБ №24. Напомним, возле больницы в Рижском переулке было найдено тело мужчины. По словам очевидцев, мужчина перед этим посещал травмпункт, а после, когда ему стало плохо, медики не торопились оказывать помощь ему. «Мужчине была оказана медицинская помощь, но он скоропостижно скончался. По видео, которое нам прислали, невозможно сделать вывод, сколько он ждал медицинской помощи. Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать ответ, что послужило причиной смерти», – сказали «Новому Дню» в горздраве. Также приницпиально важным является вопрос – действительно ли мужчина побывал в больнице на приеме, а потом скончался.

Напомним, по данному факту проверку проводят и следователи. «В рамках проверочных мероприятий будет не только выясняться точная причина смерти гражданина, но и даваться оценка своевременности оказания необходимой помощи данному гражданину, скончавшемуся в непосредственной близости от медицинского учреждения», – говорится в релизе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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