Платформа автоприцепа прорезала кабину легковушки: подробности жуткого ДТП на Объездной (ФОТО)

Служба спасения «Сова» сообщила подробности утреннего ДТП на Объездной. Как ранее сообщал «Новый День», водитель за рулем Nissan на скорости врезался в стоявший на обочине большегруз Volvo с прицепом. В машине, кроме водителя, находился двухмесячный ребенок. Автоплатформа прицепа прорезала кабину машины до задних сидений.

«Я включил аварийку, стал выходить из машины и услышал удар. В зеркало смотрел, вроде никого не было» – сообщил шофер большегруза корреспондентам медиагруппы «Сова». На место прибыли спасатели, они по кускам разрезали искореженный автомобиль, и извлекли мужчину, управлявшего легковушкой. Он уцелел, ему диагностировали черепно – мозговую травму и перелом кисти руки.

Двухмесячный пассажир находился на заднем сиденье автомобиля. «Благодаря тому, что ребёнка перевозили по всем правилам, в автолюльке, он не пострадал, на всякий случай его отвезли на медицинский осмотр, чтобы подтвердить, что травм нет» – сообщили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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