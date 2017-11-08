Банкротство «Екатеринбургэнерго» отложили

В Арбитражном суде Свердловской области отложили рассмотрение дела о банкротстве «Екатеринбургэнерго». Следующее заседание сегодня было решено перенести на 13 декабря 2017 года.

Напомним, с иском к крупному екатеринбургскому МУПу обратилась Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. «Екатеринбургэнерго» задолжал 46 миллионов рублей.

Кроме того, с исками о взыскании средств к МУПу на сегодняшний день обратились десятки компаний – «Екатеринбурггаз», «Уралсевергаз», Концерн «Уральский текстиль», «Екатеринбургэнергобыт», «Т-плюс» и другие. Суммы исков – от нескольких сотен до миллионов рублей. Но это гражданские иски, к требованию обанкротить МУП пока никто не присоединился. В базе судебных приставов значится 400 исполнительных производств в отношении компании.

Екатеринбург, служба информации

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