38 человек пожелали стать свердловскими министрами экономики и инвестиций

Заявления на участие в конкурсах на должности министров экономики и инвестиций Свердловской области поступили от 38 соискателей. Большинство кандидатов – люди в возрасте 30-45 лет, с высшим экономическим или юридическим образованием и управленческим опытом. Завтра кандидатов ждет тестирование, а 15 ноября – презентация и защита концепций стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах.

Напомним, в середине октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области. Как писал РИА «Новый День», губернатор установил «возрастной ценз» на должности министров: согласно п. 6 в положении указа, «право на участие в открытом наборе имеют граждане российской Федерации, достигшие возраста 30 лет». Такая дискриминация противоречит законодательству: ни в одном нормативном акте не указан возраст потенциальных министров. Более того – министрами в России уже становились люди, которым не было 30. К примеру, в мае 2012 года, за месяц до своего тридцатилетия, министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был назначен Николай Никифоров, а в Свердловской области при Мишарине главным по финансам был 28-летний Константин Колтонюк.

Но, по всей видимости, заявления на министерские посты принимались по новым правилам. Как сообщает сегодня департамент информполитики губернатора Свердловской области, всего поступили заявления от 38 соискателей. На должность министра экономики и территориального развития претендуют 11 человек, на пост министра инвестиций и развития – 25 соискателей. Еще два заявителя подали документы сразу на обе должности.

«В массе своей – это кандидаты в возрасте от 30 до 45 лет. Больше половины из них указали, что имеют опыт управленческой работы свыше 10 лет. Каждый второй кандидат имеет высшее экономическое, юридическое образование, либо образование в области государственной и муниципальной службы. Четверо заявили о наличии ученой степени или ученого звания.

В качестве последнего места работы 24 соискателя указали коммерческую организацию, шестеро – государственные, либо муниципальные, в том числе, представительные органы власти», – сообщает ДИП.

Кандидатуры на должности глав министерств поможет оценить экспертная комиссия с участием представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов. Планируется, что 10 ноября кандидатов ждет тестирование, а 15 ноября – презентация и защита концепций стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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