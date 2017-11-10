Задержанного ФСБ сотрудника ОэБ и ПК Гайдакевича-Соколюка не станут заключать под стражу

В отношении задержанного два дня назад начальника ОэБ и ПК Игоря Гайдакевича-Соколюка следствие приняло наиболее мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как сообщил РИА «Новый день» источник, знакомый с ходом следственно-оперативных мероприятий, было принято решение не заключать офицера под стражу, а избрать более мягкую меру пресечения. Идет ли речь о мере принуждения в виде обязательства о явке или подписке о невыезде, источник не уточнил. По отдельным данным он заключил сделку со следствием и поэтому был отпущен домой. Скорее всего, решение офицера вызовет новые задержания. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области на момент написания материала были недоступны для комментариев.

По предварительнысм данным, правоохранитель был задержан по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ).

Напомним, в среду стало известно , что сотрудники УФСБ по Свердловской области в здании УМВД г.Екатеринбурга задержали полицейского, возглавлявшего отдел в одном из районных отделений. Как стало известно РИА «Новый день», речь идет об одном из руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Игоре Гайдакевич-Соколюке.

Екатеринбург, Максим Бородин

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