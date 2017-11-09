Силовики официально прокомментировали задержание начальника ОэБ и ПК

В силовых ведомствах официально прокомментировали задержание руководителя ОэБ и ПК Верх-Исетского района Игоря Гайдакевич-Соколюка.

«Органами СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении одного из сотрудников УМВД по г. Екатеринбургу, которому инкриминируется покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ). На днях указанный гражданин был задержан следователем СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Свердловской области. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Более подробная информация в интересах расследования не сообщается», – сообщил «Новому Дню» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

«Должностное лицо, о котором идет речь, официально было задержано ночью 8 ноября в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ следователем в служебном помещении регионального СК на улице Щорса в Екатеринбурге. В настоящее время подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей и помещен под стражу в ИВС на улице Фрунзе,74. Точные обстоятельства преступления, на причастность к которому проверяют майора полиции, сейчас устанавливают сыщики управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, которые незамедлительно подключились к проверочным мероприятиям по данному факту. Если вина представителя подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ходе предстоящего судебного заседания подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а непосредственных руководителей за упущения в работе по профилактике ЧП с личным составом – к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в занимаемой должности. Чем конкретно закончится эта история, обязательно дополнительно проинформирую общественность», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, накануне стало известно, что сотрудники УФСБ по Свердловской области в здании УМВД г.Екатеринбурга задержали полицейского, возглавлявшего отдел в одном из районных отделений. Как стало известно РИА «Новый день», речь идет об одном из руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Игоре Гайдакевич-Соколюке. О нем известно, что он закончил в 2004 году Суворовское училище, занимался рукопашным боем под эгидой ЗАО «Таганский ряд».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

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