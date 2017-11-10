Детсады Екатеринбурга не пустят на утренники Дедов Морозов без санкнижек

Некоторые детские сады Екатеринбурга в этом году ввели новую ограничительную меру, якобы, для безопасности детей. Актеры, которые будут работать на новогодних утренниках, должны иметь санитарную книжку и документ, подтверждающий профпригодность, иначе Дедов Морозов не допустят к детям. Детские аниматоры, имеющие санкнижки, уже повышают расценки, поскольку будут более востребованы, чем коллеги без документов. В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что такие требования были и раньше.

Как рассказали РИА «Новый День» родители детей детсадовского возраста, в этом году в некоторых учреждениях ужесточили требования при отборе актеров на роли Дедов Морозов и Снегурочек на новогодние утренники. С артистов попросят санкнижки и документы, которые подтверждают, что актер действительно профпригоден (закончил вуз, училище, работает в театре).

«Раньше в садике таких требований не было. Ввели только в этом году. Нужно, чтобы у каждого артиста, который работает с детьми в садиках, была санкнижка. И еще некий документ, который подтвердил бы, что это – артист. Понятия не имею, о каком документе идет речь», – рассказал РИА «Новый День» один из родителей.

Мамы и папы предположили, что подобные ограничения ввели после прошлогодней эпидемии кори. Напомним, в декабре 2016 года из-за кори Роспотребнадзор ввел ограничения на посещение образовательных и дошкольных учреждений, а также на проведение массовых мероприятий. В частности, в садики на праздники предлагалось допускать только привитых мам и пап, а также артистов. Перед самым Новым годом актеры жаловались, что у них срывались заказы, поскольку раньше никаких справок с Дедов Морозов не требовали и документы просто не успевали делать.

И, как рассказали артисты, в этом году в некоторых садиках действительно по-прежнему требуют справки.

«Просят санкнижки или справки о прививках. Те артисты, которые после прошлогодней ситуации успели сделать себе документы, стали более конкурентоспособными и, соответственно, повышают цены. Так что родителям надо готовиться: если садик просит «Дед Мороза со справкой», то придется заплатить больше на 1-2 тысячи», – рассказал РИА «Новый День» один из екатеринбургских актеров, подрабатывающий Дед Морозом.

В департаменте образования горадминистрации Екатеринбурга сообщили, что никаких новых требований к детсадам на муниципальном уровне не вводилось. На вопрос РИА «Новый День», давно ли существуют подобные порядки в детсадах и не вводились ли дополнительные меры безопасности в связи с эпидситуацией, специалисты ответили: «Эти меры были всегда, распоряжения об усилении деятельности по эпидрежиму не было, ничего не изменилось».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

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