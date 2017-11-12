«Бессмертные» рыбаки выходят на лед водоемов Екатеринбурга

Несмотря на то, что ледостав на реках и водоемах Свердловской области еще не завершился, многие любители зимней рыбалки уже выходят на непрочный лед. Читатели «Нового Дня» сообщают о бессмертных с удочками на ВИЗовском пруду, на Шарташском озере. Ранее представители регионального управления МЧС России рекомендовали не выходить на лед, пока он окончательно не сформировался. Тем не менее, в Свердловской области есть уже первые жертвы собственной неосторожности – в Алапаевском районе утонул рыбак. Инцидент произошел 1 ноября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.11.17

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