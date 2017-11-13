Первые рыбаки вышли на лед Исети (ВИДЕО)

В редакцию поступило несколько сообщений от екатеринбуржцев, видевших на льду Городского пруда в районе Макаровского моста любителей подледной рыбалки. Прохожие, глядя на рыбаков, сидящих рядом с едва застывшей полыньей, предположили, что мужчины сошли с ума.

Рыбаки на льду Городского пруда

Однако съемочной группе РИА «Новый День» рыбаки пояснили, что толщина льда достигла пяти сантиметров, и может выдержать нагрузку до 100 килограммов.

Напомним, о первых «бессмертных» читатели «Нового Дня» уже сообщали. Вчера фанатиков зимней рыбалки видели на ВИЗовском пруду и на Шарташе. Ранее представители регионального управления МЧС России рекомендовали не выходить на лед, пока он окончательно не сформировался. Тем не менее, в Свердловской области есть уже первые жертвы собственной неосторожности – в Алапаевском районе утонул рыбак. Инцидент произошел 1 ноября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

Ремонт проспекта Ленина должны закончить через два дня (ФОТО). / В Екатеринбурге вынесли приговор замначальника ИК-2, где пытали заключенных на камеру. / Мэрия запретит парковку на участке улицы Тверитина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»