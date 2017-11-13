Строительный завод в Богдановиче загрязнял воздух 148 выбросами

Прокуратура оштрафовала еще одно промышленное предприятие в Богдановиче за загрязнение атмосферного воздуха. Проверка была проведена после жалобы местных жителей.

По данным надзорного ведомства, ООО «Комбинат строительных материалов» имеет 148 источников вредных выбросов. При этом у предприятия нет ни разрешающих документов, ни утвержденного проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

За нарушение закона главный инженер комбината был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 40 тысяч рублей. Также дисциплинарное наказание получили другие виновные должностные лица. После прокурорского представления предприятие направило в департамент Росприроднадзора по УрФО пакет документов для получения специального разрешения на выброс, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее на 200 тысяч рублей был оштрафован известковый завод «Атом» за выброс вредных веществ в воздух и нарушение экологических требований при эксплуатации зданий и построек.

Богданович, служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 13.11.17

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