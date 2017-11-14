Парковка на площади 1905 года закрылась – будут делать ледовый городок

Парковка на площади 1905 года со вчерашнего дня закрылась. Периметр огородили забором, в течение ближайших полутора месяцев работники будут строить ледовый городок к Новому году.

Напомним, темой его станет сам Екатеринбург. Одной из доминант станет большой 17-метровый ледовый павильон, построенный в виде праздничного торта. В центральной части площади 1905 года из ледяных глыб возведут главный кафедральный собор Екатеринбурга, который когда-то стоял именно на этом месте. А рядом с ним вытянется ледяная плотина первого екатеринбургского завода, который дал жизнь городу. Искусственную ель поставят ближе к памятнику Ленину. На площади также появятся девять ледяных горок, Дед Мороз, Снегурочка и символ 2018 года – собака. Открытие городка запланировано на 29 декабря, закрытие – 21 января 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

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