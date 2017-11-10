Площадь 1905 года с понедельника закроют для строительства ледового городка (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 13 ноября начнется строительство главного ледового городка, темой которого станет 295-летие города и ЧМ-2018 по футболу. С понедельника парковка на площади 1905 года прекратит работу. Сам городок откроется 29 декабря и проработает до 21 января.

Как ранее писал РИА «Новый День», главной темой Нового года – 2018 станет сам Екатеринбург. На первом оргкомитете, который прошел в мэрии города в начале ноября, показали проект городка. Одной из доминант станет большой 17-метровый ледовый павильон, построенный в виде праздничного торта. Он расположится ближе к улице 8 Марта и будет иметь семь ярусов, украшенных 295 горящими свечами. Внутри павильона мастера разместят миниатюрные ледовые изображения самых знаковых и узнаваемых зданий и мест Екатеринбурга.

Ледовый городок

В центральной части площади 1905 года из ледяных глыб возведут образ главного кафедрального собора Екатеринбурга, который когда-то стоял именно на этом месте. А рядом с ним вытянется ледяная плотина первого екатеринбургского завода, который, собственно, и дал жизнь городу.

Елка, как и в прошлые годы, будет искусственной. Ее высота составит 50 метров. Она вновь займет свое привычное место ближе к памятнику Ленину (напомним, что в прошлом году организаторы новогодних гуляний сдвигали эту гигантскую искусственную ель в сторону улицы 8 Марта).

Для развлечений в городке будет сооружено 9 ледяных горок. Высота самой большой составит порядка 5 метров, и она будет иметь целых 3 ската. Традиционными украшениями ледового городка станут ледяные Дед Мороз, Снегурочка, а также символ 2018 года – собака.

Открытие городка запланировано на 29 декабря, закрытие – 21 января 2018 года. Ну а в период с 22 по 28 января строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций на площади 1905 года, чтобы вновь вернуть на нее автомобильную парковку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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