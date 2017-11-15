В Екатеринбурге появился первый электробус – пока для тестирования

В Екатеринбург доставлен троллейбус «Мегаполис», произведенный на заводе «Тролза» в городе Энгельсе. Машина отличается увеличенным автономным ходом: без подзарядки этот электробус может проходить до 20 километров. Специалисты ТТУ приступили к тестированию технических характеристик новой модели, а водители в ближайшее время смогут опробовать ее ходовые качества на линии, рассказали в пресс-службе мэрии.

Летом сообщалось, что достигнута договоренность о поставке в Екатеринбург белорусских электробусов. Но в итоге чиновники выбрали отечественную модель.

В ТТУ отмечают, что троллейбус «Мегаполис» имеет современный дизайн, плавный и бесшумный ход, оснащен системой кондиционирования, бегущей строкой с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем. Но главная его особенность – возможность автономного движения без подключения к контактной сети. Подзарядка аккумуляторов электробуса происходит во время подсоединения к сети на любом участке маршрута следования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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