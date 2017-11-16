Мошенники продают от имени приставов арестованные айфоны по дешевке

На территории Свердловской области и других регионов появились мошенники, которые представляются судебными приставами и предлагают купить якобы арестованные айфоны по низкой цене. Приставы предупреждают: к ним эти люди не имеют никакого отношения. Что за товар продают мошенники, неизвестно.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) поступают сообщения из Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда и других городов России о том, что судебные приставы пытаются продать арестованное имущество по сниженным ценам. В большинстве случаев речь идет о телефонах фирмы Apple. В день поступает до ста звонков.

УФССП России по Свердловской области предупреждает: приставы не занимаются продажей арестованного имущества. Реализацией конфискованного и арестованного занимается Росимущество через территориальные органы и подведомственные организации.

«Управление призывает граждан быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, которые могут воспользоваться незнанием порядка и способов реализации арестованного и конфискованного имущества на территории РФ», – сообщает УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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