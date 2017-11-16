Избиркомы торопят Госдуму разрешить ситуацию с гербом РФ: «Иначе получим на президентских выборах абсурд»

Председатели избиркомов Свердловской области и Екатеринбурга просят депутатов Госдумы поторопиться с принятием поправок в конституционный закон о российском гербе.

Буквальное толкование закона не позволяет размещать государственную символику на избирательных урнах и ящиках для голосования, чем непременно пользуются во время выборов некоторые уральские общественники. Как сообщил сегодня на заседании «Депутатской вертикали» председатель свердловского избиркома Валерий Чайников, только за прошлую кампанию в полицию поступило 14 жалоб о привлечении членов УИК за это нарушение.

Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров подтвердил, что подобные претензии были во время довыборов в ЕГД в марте этого года, но уже от правоохранителей. В результате на некоторых участках пришлось заклеивать российский герб на урнах. «По моему мнению, такие действия ставят под сомнение авторитет всей избирательной системы. И важно принять поправки до президентских выборов, чтобы исключить любые моменты неправильного толкования конституционного закона», – отметил Илья Захаров.

Оба председателя отметили, что в законодательстве не прописано понятие «избирком» – сейчас это и не государственное учреждение, и не общественная организация. Поэтому в законе о гербе РФ предлагается просто добавить избиркомы в список организаций, которые могут использовать изображение двуглавого орла.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников пообещал, что просьба руководителей избиркомов будет исполнена. «До нового года принять – это сомнительно. Но до выборов президента точно получится», – отметил парламентарий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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