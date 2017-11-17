Полиция Екатеринбурга начала поиски вандалов, разбивших памятную доску Колчаку

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту разбитой памятной доски адмиралу Александру Колчаку, которая находится на доме № 9 на улице Февральской Революции. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. В настоящее время ведутся мероприятия, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятная доска была установлена на здании 11 лет назад Свердловским отделением Российского географического общества. Считается, что в доме по улице Февральской Революции, 9, Колчак останавливался, когда приезжал в Екатеринбург во время Гражданской войны. Впрочем, на мемориальной доске Колчак обозначен как полярный исследователь и флотоводец. Сейчас на табличке нет верхней части с портретом Александра Колчака, кроме того, судя по опубликованной в интернете хранителем Музея истории Екатеринбурга Сергеем Скробовым фотографии, на доске имеется большая трещина.

Фото Сергея Скробова

Ответственность за акцию вандализма уже взяли на себя национал-большевики – сторонники движения «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова. В социальной сети «ВКонтакте» они заявили, что нападение на мемориальную доску было приурочено к столетию Октябрьской революции. Отметим, что это уже вторая за последнее время акция нацболов в Екатеринбурге. 7 ноября Игорь Щука пытался поджечь памятник Борису Ельцину.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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