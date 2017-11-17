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Пятница, 17 ноября 2017, 11:15 мск

Екатеринбург

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Полиция Екатеринбурга начала поиски вандалов, разбивших памятную доску Колчаку

Полиция Екатеринбурга начала поиски вандалов, разбивших памятную доску Колчаку

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту разбитой памятной доски адмиралу Александру Колчаку, которая находится на доме № 9 на улице Февральской Революции. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. В настоящее время ведутся мероприятия, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятная доска была установлена на здании 11 лет назад Свердловским отделением Российского географического общества. Считается, что в доме по улице Февральской Революции, 9, Колчак останавливался, когда приезжал в Екатеринбург во время Гражданской войны. Впрочем, на мемориальной доске Колчак обозначен как полярный исследователь и флотоводец. Сейчас на табличке нет верхней части с портретом Александра Колчака, кроме того, судя по опубликованной в интернете хранителем Музея истории Екатеринбурга Сергеем Скробовым фотографии, на доске имеется большая трещина.

Новый День: Полиция Екатеринбурга начала поиски вандалов, разбивших памятную доску Колчаку
Фото Сергея Скробова

Ответственность за акцию вандализма уже взяли на себя национал-большевики – сторонники движения «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова. В социальной сети «ВКонтакте» они заявили, что нападение на мемориальную доску было приурочено к столетию Октябрьской революции. Отметим, что это уже вторая за последнее время акция нацболов в Екатеринбурге. 7 ноября Игорь Щука пытался поджечь памятник Борису Ельцину.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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