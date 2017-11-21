Общественники самостоятельно смогут проверять качество топлива на АЗС

Росстандарт разработал и утвердил методические рекомендации для проведения общественного контроля на АЗС. Теперь общественники будут внесены в специальный реестр, это даст им возможность проверять качество бензина. С появлением дополнительного контроля эффективность проверок АЗС возрастет, считают эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас государственный надзор и общественный контроль работают параллельно. Госнадзор ограничен законодательством и не может проводить плановые проверки чаще, чем раз в три года (294-ФЗ). А общественные организации не имеют четкого представления, как эти проверки проводить и эффективно доводить их результаты до госорганов. В итоге рядовые потребители через СМИ получают недостоверную информацию о качестве топлива на АЗС, а сами СМИ вводятся в заблуждение в чьих-то интересах. Так в Росстандарте пояснили «Известиям» причины подготовки методических рекомендаций.

Чтобы снизить объем некачественного топлива на заправках, Росстандарт решил упорядочить взаимодействие с общественными организациями. Для этого и были разработаны специальные методические рекомендации. «Они помогут кратно повысить эффективность комплексного контроля за качеством топлива на российском рынке. С их помощью самые активные общественные организации получат возможность оперативнее доводить выявленные нарушения до сведения госнадзора. Это облегчит работу и бизнесу, который всё активнее заявляет о зачастую недобросовестных действиях общественников», – сообщил «Известиям» глава Росстандарта Алексей Абрамов.

В рекомендациях Росстандарта подробно расписана последовательность проверки АЗС на качество топлива – от заключения договоренностей с лабораторией до забора топлива с фиксацией на фото- и видеоаппаратуру и информирования заправки о результатах проверки. Для подтверждения непредвзятости контроля, к примеру, общественникам рекомендуется проводить тесты сразу на пяти АЗС разных компаний. Если выявлены нарушения, документы с комментариями владельцев заправки будут передаваться в Росстандарт и прокуратуру, указано в документе. С желающими работать с Росстандартом организациями агентство заключит соглашения и внесет их в специальный реестр на сайте агентства.

Проведение проверок общественными организациями позволит сократить количество нарушений на рынке, считают в Росстандарте. По словам представителя агентства, новые рекомендации пригодятся десяткам общественных групп. Такими проверками, к примеру, занимаются Федерация автовладельцев России, Российский топливный союз, «Гражданский контроль качества топлива», «Общественный контроль России», ассоциация автомобилистов «АсАвто», Объединение потребителей России и другие.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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