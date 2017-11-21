В Полевском на завод нагрянули полиция и ОМОН. Местные жители заявляют о рейдерском захвате

В эти минуты сотрудники полиции и ОМОН взяли в окружение Уральский завод горячего цинкования в Полевском, в помещениях которого сегодня забаррикадировались неизвестные лица.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что на предприятии разворачиваются события, с виду напоминающие происходящее в «лихие 90-е», сегодня утром сообщили местные жители. С их слов, несколько десятков человек с оружием ворвались на завод, выгнали оттуда сотрудников и забаррикадировались в цехах. На место вскоре подтянулись силовики.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пока не раскрывает причину инцидента, говоря, что на предприятии продолжают работать стражи порядка. «К нам поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории завода. Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, предотвратить возможные провокационные действия и не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов», – уточнил он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

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