Приход нового конкурсного управляющего на завод в Полевском сочли захватом в стиле «лихих 90-х» – подробности вооруженного инцидента

Появились новые подробности ситуации вокруг ООО «Уральский завод горячего цинкования» в Полевском, куда сегодня утром нагрянули силы полиции и ОМОН. Выяснилось, что собственники предприятия в штыки восприняли появление конкурсного управляющего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», события начали развиваться после того, как на территорию предприятия зашла неизвестная на тот момент группа людей, некоторые из них, сообщали очевидцы, были вооружены. Гости выгнали из цехов рабочих и забаррикадировались в помещениях. После этого к месту происшествия прибыли силовики, им пришлось взять под контроль производственную площадку завода. «В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, предотвратить возможные провокационные действия и не допустить криминальных проявлений, на место выехали представители правоохранительных органов», – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Согласно открытым данным и сведениям СПАРК, ООО «Уральский завод горячего цинкования» уже два года находится в стадии ликвидации. Сегодня на территорию предприятия зашел новый конкурсный управляющий, чтобы приступить к инвентаризации имущества должника. Однако собственники завода посчитали, что его действия больше похожи на рейдерский захват, и обратились в полицию. Они указали, что неизвестные лица уложили в пол охранников и в ультимативном порядке вывели всех с территории предприятия. В администрации Полевского РИА «Новый День» сообщили, что на месте инцидента сегодня присутствовал также один из заместителей главы города. Кроме того, в мэрии началось специальное совещание, на котором обсуждается ситуация на ООО «УЗГЦ».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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