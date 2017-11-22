Конфликт собственников в стиле «лихих 90-х» на заводе в Полевском будет разрешаться в суде

Спор двух собственников, обернувшийся 21 ноября открытым противостоянием людей в масках и силовиков на заводе в Полевском, будет разрешаться в суде. Об этом заявил глава местной администрации Константин Поспелов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Полевского выступили с заявлением, которое позволяет восстановить события вчерашнего инцидента. Указывается, что 21 ноября в половине седьмого утра Поспелову и в отдел гражданской защиты населения администрации городского округа поступил сигнал о том, что на территорию ООО «Уральский завод горячего цинкования» ворвались около 30 человек в масках. Очевидцы сообщали, что некоторые из них был вооружены. Гости уложили охрану, выгнали из цехов рабочих и забаррикадировались в помещениях. «Действовали профессионально и быстро», – отмечают в администрации Полевского.

В 8:10 на завод были допущены сотрудники полиции со следователем. Они осмотрели территорию предприятия, проверили все помещения, чтобы оценить состояние персонала и оборудования. ООО «УЗГЦ» относится ко второму классу опасности, поэтому правоохранители организовали оцепление. Затем на объект прибыла Росгвардия и сотрудники мэрии.

В пресс-службе областного главка вчера пояснили РИА «Новый День», что силовики действовали «исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений».

В 14 часов в кабинете Поспелова состоялось совещание с участием собственников предприятия, имеющих взаимные претензии по поводу имущественного спора. Здесь же присутствовали представители силовых ведомств. Согласно открытым данным и сведениям СПАРК, ООО «Уральский завод горячего цинкования» уже два года находится в стадии ликвидации. Выяснилось, что 21 ноября на территорию предприятия зашел новый конкурсный управляющий, чтобы приступить к инвентаризации имущества должника. Но старые собственники завода посчитали, что его действия больше похожи на рейдерский захват, и обратились в полицию.

По словам врио начальника ОМВД РФ по Полевскому Александра Саса, по факту поступившего заявления проводится проверка. Константин Поспелов отметил, что в споре двух собственников окончательное решение должен выносить суд. По его мнению, конфликт нужно разрешать в рамках закона, выяснять отношения в кабинетах, а не на производственной площадке.

«Агрегат горячего оцинкования – сложное и дорогое оборудование, которое должно работать круглосуточно и находиться под постоянным контролем специалистов. Сегодня стоит первоочередная задача – вернуть людей на рабочие места, чтобы сохранить технологический цикл и сделать возможным выполнение производственных задач. Ситуация находится под постоянным контролем администрации и силовых структур», – приводятся слова Поспелова. Добавляется, что сейчас территория завода находится под охраной, рядом с КПП дежурит машина ППС.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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