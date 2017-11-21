Теплая погода мешает заготовке льда для строительства городка в Екатеринбурге

Непривычно теплая ноябрьская погода в Екатеринбурге может повлиять на планы по заготовке льда для строительства новогоднего городка на площади 1905 года.

Обычно ледяные блоки строители городка доставляют с карьера в поселке Северка, где оборудована специальная база. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент толщина замерзшего слоя воды в водоеме составляет 7 сантиметров. Для начала работ необходимо, чтобы он достиг 18-20 сантиметров. При круглосуточных отрицательных температурах средняя скорость нарастания льда составляет 1 сантиметр в сутки. То есть, к 6 декабря, когда наступает дедлайн по заготовке стройматериала, необходимый слой будет достигнут. В том случае, если объемов будет недостаточно, специалисты приступят к ручной пилке льда на более северных водоемах. Впрочем, как сегодня заверил исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, несмотря на капризную уральскую погоду, никаких проблем с заготовкой льда не возникнет.

К сегодняшнему дню рабочие завершили подготовку стройплощадки городка, посвященного 295-летию Екатеринбурга. Сейчас на площади 1905 года начался монтаж деревянных конструкций, которые станут несущими каркасами для ледяных и снежных элементов. Как сообщалось ранее, в новогоднем городке-2018 появятся композиция «Плотинка», ледовые горки «собор» и «завод», огромный снежный торт с неоновыми свечами, многочисленные ледовые скульптуры, посвященные в том числе футбольному ЧМ и заявке Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025». Установка 50-метровой елки будет завершена к 15 декабря. Открытие городка запланировано на 29 декабря, закрытие – 21 января 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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