На Урале двое полицейских заживо сгорели в патрульной машине, угодив в ДТП во время погони

В Свердловской области заживо сгорели двое полицейских в патрульной машине, которая перевернулась возле города Полевского во время погони за лихачом. Информация об этом появилась в социальных сетях и быстро распространилась по интернету, трагедию подтвердили в областном полицейском главке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сведениям руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, ДТП случилось около деревни Полдневая. По предварительным данным, наряд ДПС преследовал легковушку, водитель которой не выполнял законные требования полиции об остановке. В ходе преследования машина ГИБДД столкнулась с другим автомобилем, после чего патрульное авто перевернулось и загорелось. Оба инспектора, находившиеся внутри, погибли. Лихача позже задержал другой наряд ДПС.

По указанию начальника полицейского главка региона Михаила Бородина на место трагедии выехали и работают глава подразделения собственной безопасности полковник Валентин Зенков, начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев, врио начальника УГИБДД области Алексей Габдорахманов и другие. В эти минуты более подробно и точно сведения о произошедшем ЧП анализируются.

Следственным отделом по городу Полевской областного Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих инспекторов ДПС в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в момент преследования автонарушителя. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили подробности трагедии. Днём 21 ноября 2017 года в органы внутренних дел Полевского городского округа поступило сообщение о том, что на 6 километре трассы Полевской – Полдневая служебный автомобиль полиции ВАЗ-2115, в котором находились двое инспекторов ГИБДД, осуществлял преследование автонарушителя, управлявшего автомашиной ВАЗ-2108, не выполнившего законное требование инспекторов ДПС об остановке. В процессе погони произошла авария, в результате которой перевернулся и загорелся служебный автомобиль, и оба сотрудника полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, к сожалению, погибли. В результате ДТП также пострадали водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2107 (ехавшей во встречном направлении), они госпитализированы.

Впоследствии автонарушитель задержан другим нарядом в районе 12 километра трассы Полевской – Полдневая (ближе к селу Полдневая). Водителем преследуемой автомашины оказался неработающий молодой человек, 1996 года рождения, житель указанного села. Проведённое медосвидетельствование показало, что водитель находится в состоянии опьянения. В связи с чем в отношении задержанного водителя ВАЗ-2108 следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Наказание за совершение данного тяжкого преступления предусмотривает до 9 лет лишения свободы.

По поручению руководства следственного управления областного СК России, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства случившегося инцидента. Также выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившейся трагедии. Проведён осмотр места происшествия, устанавливаются с целью допроса возможные очевидцы. Тела умерших сотрудников полиции направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Кроме того, в ходе следствия будет назначена судебная автотехническая экспертиза.

С участием подозреваемого следствием СКР выполняется комплекс следственных действий. В том числе, следствие намерено допросить указанного мужчину по обстоятельствам инцидента и предъявить ему соответствующее обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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