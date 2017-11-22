В соцсетях начали сбор средств семьям гаишников, погибших на Урале во время погони

Пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook начали сбор средств для семей двух инспекторов ГИБДД, погибших 21 ноября в Свердловской области во время погони за пьяным водителем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о вариантах помощи размещена в паблике «Омбудсмен полиции». Авторы инициативы предлагают переводить деньги на две карты, которые принадлежат родственникам скончавшихся гаишников:

4276 8160 3355 8592 – жена Артема Ваккера, получатель Ульяна Сергеевна В.;

4276 8160 6113 5883 – мама Пузикова Александра, получатель Нина Сергеевна П.

«Отдельное спасибо хочется выразить инспекторам ДПС из ХМАО-Югры в количестве 200 человек, которые в закрытом чате вайбера проявили инициативу и приняли единогласное решение всем вместе поддержать материально членов семей своих погибших коллег из другого региона. Это настоящая, неподдельная солидарность», – отмечает в паблике.

В то же время, некоторые из пользователей заявляют, что руководство свердловской полиции скинулось всего лишь по 500 рублей, а потому призывают всех сочувствующих проявить инициативу, чтобы члены семей 25-летних инспекторов получили ощутимую поддержку. Особенно в ней нуждаются близкие Артема Ваккера, у которого осталась жена и трое детей, младшему ребенку исполнился всего один месяц. Коллега Ваккера Александр Пузиков не успел обзавестись семьей, тем не менее, родственникам не помешает материальная помощь.

ДТП случилось накануне около деревни Полдневая во время погони за пьяным 21-летним водителем. Нарушитель не выполнил требование остановиться, поэтому наряд ДПС начал преследование. Что важно: всего в погоне участвовало три патрульных автомобиля. Первая машина ДПС улетела в кювет (в ней никто не пострадал), вторая, в которой погибли инспекторы, столкнулась со встречным ВАЗ-2107. В результате ДТП двоих мужчин из «семерки» 46 и 55 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Машина инспекторов полностью сгорела.

Гибель инспекторов разделила общество. Одни искренне сочувствуют родственникам и друзьям скончавшихся гаишников, другие ставят вопрос о компетентности дорожных полицейских, их профессиональных навыках. Так, обсуждая трагическое ДТП, сотрудники ГИБДД в социальных сетях напоминают, что у полицейских во время погони есть выбор – применить оружие и сесть в тюрьму по стечению ряда обстоятельств или не применять оружие, «таранить автомобиль нарушителя до бесконечности… и при неудачном стечении обстоятельств погибнуть самому». «Сколько еще нужно таких случаев, чтобы депутаты Госдумы, наконец, приняли закон, позволяющий полиции стрелять по скрывающейся машине? Без каких-либо правовых последствий в случае ранения водителя», – задаются вопросом правоохранители.

Вместе с тем скептически настроенные граждане подходят к этому вопросу с другой стороны, апеллируя к фактическим обстоятельствам трагедии. Они говорят: если рассматривать объективно ход погони, то становится ясно, что гаишники не смогли применить все свои профессиональные навыки. По неподтвержденным пока данным, они решили столкнуть машину нарушителя на обочину в стиле американских боевиков. При этом экипаж ДПС неверно оценил дорожную обстановку – крутые повороты на трассе Полдневая – Полевской и обледенение проезжей части. В результате водитель машины ГИБДД просто не справился с управлением и врезался во встречную «семерку». Однако, так как велась погоня, да еще нарушитель оказался в состоянии опьянения, то все обвинения теперь посыплются исключительно на него.

Против пьяного водителя, которого в итоге остановил третий экипаж ДПС, возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения» и уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Тела погибших сотрудников полиции направили на судебную медицинскую экспертизу. В ходе следствия будет также назначена судебная автотехническая экспертиза.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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