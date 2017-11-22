Гибель инспекторов во время погони разделила общество. Одни сочувствуют, другие говорят о некомпетентности гаишников

На Среднем Урале продолжают обсуждать страшное ДТП, в результате которого погибли два инспектора ДПС. Общественность разделилась на два лагеря – одни искренне сочувствуют родственникам и друзьям скончавшихся гаишников, другие ставят вопрос о компетентности дорожных полицейских, их профессиональных навыках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» уточняет, что погибшими оказались старшие сержанты ГИБДД Полевского Артем Ваккер и Александр Пузиков. Обоим было по 25 лет. У первого остались жена и трое детей, младшему ребенку исполнился всего один месяц. Коллега Ваккера не успел обзавестись семьей. Сейчас сослуживцы погибших инспекторов говорят в их адрес много добрых слов, отмечая, что оба находились на хорошем счету, ответственно относились к своей работе, помогали другим в трудных ситуациях.

Обсуждая трагическое ДТП, сотрудники ГИБДД в социальных сетях также напоминают, что у полицейских во время погони есть выбор – применить оружие и сесть в тюрьму по стечению ряда обстоятельств или не применять оружие, «таранить автомобиль нарушителя до бесконечности… и при неудачном стечении обстоятельств погибнуть самому». «Сколько еще нужно таких случаев, чтобы депутаты Госдумы, наконец, приняли закон, позволяющий полиции стрелять по скрывающейся машине? Без каких-либо правовых последствий в случае ранения водителя», – задаются вопросом правоохранители.

Вместе с тем, скептически настроенные граждане подходят к этому вопросу с другой стороны, апеллируя к фактическим обстоятельствам трагедии. На данный момент известно следующее. ДТП случилось накануне около деревни Полдневая во время погони за пьяным 21-летним водителем. Нарушитель не выполнил требование остановиться, поэтому наряд ДПС начал преследование. Что важно: всего в погоне участвовало три патрульных автомобиля. Первая машина ДПС улетела в кювет (в ней никто не пострадал), вторая, в которой погибли инспекторы, столкнулась со встречным ВАЗ-2107. В результате ДТП двоих мужчин из «семерки» 46 и 55 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Машина инспекторов полностью сгорела.

По информации источников нашего агентства в ГИБДД, если рассматривать объективно ход погони, то становится ясно, что гаишники не смогли применить все свои профессиональные навыки. По неподтвержденным пока данным, они решили столкнуть машину нарушителя на обочину в стиле американских боевиков. При этом экипаж ДПС неверно оценил дорожную обстановку – крутые повороты на трассе Полдневая – Полевской и обледенение проезжей части. В результате водитель машины ГИБДД просто не справился с управлением и врезался во встречную «семерку». Однако, так как велась погоня, да еще нарушитель оказался в состоянии опьянения, то все обвинения теперь посыплются исключительно на него.

Добавим, что против пьяного водителя, которого в итоге остановил третий экипаж ДПС, возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения» и уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Тела погибших сотрудников полиции направили на судебную медицинскую экспертизу. В ходе следствия будет также назначена судебная автотехническая экспертиза.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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