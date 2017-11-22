«Законопроект не видели, но включили в план»: глава комитета заксо о сокращении «списочников» в муниципальных думах

В законодательном собрании Свердловской области полностью готовы к рассмотрению законопроекта, который изменит соотношение партийных и одномандатных депутатов в городских думах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности заксо Владимир Никитин. По его словам, этого законопроекта в комитете ждали давно, однако документ до сих пор не поступил.

«Я уже включил проект предварительно в план следующего заседания комитета, который состоится 27 ноября. А если он не поступит, значит, будем вычеркивать», – заявил парламентарий. Также он добавил, что обсуждались различные варианты законопроекта.

По данным агентства, законопроект подготовил губернатор Евгений Куйвашев. Из двух вариантов – полностью отказаться от «списочных» депутатов или снизить их долю – был выбран второй. Документ предпишет муниципальным образованиям установить долю «партийных» мандатов в местных думах на уровне не ниже 25 процентов. Сейчас этот показатель – 50 процентов. По данным агентства, после реформы в Екатеринбургской думе будет 10 депутатов, избранных по спискам, и 26 – избранных по округам.

Напомним, завтра совет заксо предварительно сформирует повестку на пленарное заседание 5 декабря. Все законопроекты, внесенные позже, автоматически перейдут на заседание 19 декабря, то есть к крайнему сроку изменения правил выборов в ЕГД 2018 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

Ректором УГМА выбрали экс-министра здравоохранения. / Трамвайную линию в Академическом признали лучшим инфраструктурным проектом. / Канделаки отчихвостила Ройзмана за ВИЧ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»