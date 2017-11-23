В Храме-на-Крови совершат панихиду по героям белого движения. КПРФ – в удивлении

25 ноября в Екатеринбурге состоится памятная панихида по героям Белого движения в память Русского исхода 1920 года войск генерал-лейтенанта барона Врангеля. Служба пройдет в полдень в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, панихиду организует Союз потомков галлиполийцев – это наследники русских офицеров, основавших в европейской Турции центр белой эмиграции. Панихида проходит по всему миру в субботу, ближайшую к 22 ноября (дню основания общества галлиполийцев). Одновременно с Екатеринбургом молитва о героях белого движения пройдет в Париже, Люксембурге, Флоренции, Женеве, Каннах, Брюсселе, Белграде, Праге, Лондоне, Джорданвилле, Нью-Йорке, Калгари, Монреале, Боготе, Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

Свердловские коммунисты уже отреагировали на грядущее мероприятие. В областном обкоме КПРФ нашему агентству сегодня сообщили, что для объективности необходимо чтить память всех погибших в годы Гражданской войны – и «белых», и «красных». Ведь огромные потери были с обеих сторон. Однако мероприятий в память об убитых большевиках в Храме-на-Крови не проводится.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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